كنتاكي تكشف عن أكبر تطوير في قائمة الطعام

أعلنت سلسلة مطاعم كنتاكي عن تطوير علامتها التجارية وقائمة طعامها، مع التركيز بصورة أكبر على الدجاج بدون عظم، وتقديم أكثر من 20 نوعاً من الصلصات، وقائمة مشروبات جديدة.

وقالت كنتاكي إن التغييرات تهدف إلى منح العملاء المزيد من الأسباب للزيارة طوال اليوم، سواء لتناول الوجبات الخفيفة أو المشروبات أو الوجبات الكاملة.

يمتد تحديث العلامة التجارية إلى ما هو أبعد من القوائم والمطاعم. وقالت كنتاكي إنها تعمل على تحديث هويتها المرئية عبر التغليف والإعلان والمنصات الرقمية مع الاحتفاظ بتوقيعها وعلامة كولونيل ساندرز التجارية.