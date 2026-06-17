الذهب يواصل مكاسبه أمام تراجع الدولار

ارتفع الذهب، اليوم، للجلسة الخامسة على التوالي، إذ ​أدى التفاؤل إزاء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع توقعات ‌رفع أسعار ​الفائدة الأميركية، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4341.12 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش، ليجري تداوله بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع الذي ⁠سجله يوم الإثنين.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4361.10 دولار.

وواصلت المعادن الثمينة الأخرى مكاسبها أيضا، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 70.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1812.80 ​دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى ‌1355.65 دولار.