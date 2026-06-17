ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد خسائر حادة

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل تعاملات، اليوم، لتعوض جزءاً من خسائرها التي سجلتها خلال الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 79.43 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 76.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش.

وكان الخامان القياسيان قد تراجعا بنحو 5 بالمئة أمس الثلاثاء، مسجلين أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر للجلسة الثانية على التوالي.