الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية العالمية

تراجع الدولار خلال تعاملات، اليوم، فيما استقر اليورو عند 1.1611 دولار، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني الذي سجل 1.3430 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف إلى 0.5833 دولار، في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار.

وأمام سلة من العملات الرئيسية، انخفض مؤشر الدولار إلى 99.53 نقطة، متخليا عن جزء من المكاسب التي حققها مؤخرا بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن.

في المقابل، سجل الين الياباني 160.43 ين مقابل الدولار في أحدث التعاملات.