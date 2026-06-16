برنت دون 80 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس

تراجع سعر برميل نفط برنت إلى ما دون 80 دولاراً للمرة الأولى منذ مطلع مارس، على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتباراً من الجمعة.

وانخفض سعر برميل نفط برنت المستحق التسليم في أغسطس، بنسبة 3,72% ليبلغ 79.97 دولاراً وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4,5% ليصل إلى 77,16 دولاراً للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل الجمعة بعد حفل التوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران.