استقرار الذهب مع ترقب تفاصيل اتفاق أميركا وإيران

استقرت أسعار الذهب بشكل كبير، اليوم، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مع ترقب ​المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

‌وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4315.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0231 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد 3.6 بالمئة أمس، إلى أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو.

وانخفضت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3 بالمئة إلى 4337.10 دولار.