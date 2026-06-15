الكويت تستأنف تشغيل رحلات محدودة عبر مبنى الركاب T4

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الاثنين، استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب (T4) بمطار الكويت الدولي.

وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن هذار القرار يأتي في إطار الحرص على خدمة المسافرين، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة في التشغيل لتحديد مواعيد الرحلات.