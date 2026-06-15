تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد توصل أميركا وإيران لاتفاق سلام
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني إن البلدين توصلا إلى اتفاق لوقف الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولار أو 4.02 بالمئة إلى 83.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:03 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.93 دولار أو 4.63 بالمئة إلى 80.95 دولار للبرميل.
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