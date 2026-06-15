تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد توصل أميركا وإيران لاتفاق سلام

تراجعت أسعار ‌النفط ​يوم الاثنين بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ⁠ونائب وزير الخارجية الإيراني إن البلدين ‌توصلا إلى اتفاق لوقف ‌الحرب واستئناف حركة الملاحة ‌عبر ‌مضيق هرمز.

ونزلت ‌العقود الآجلة لخام ​برنت ‌3.51 ​دولار أو ⁠4.02 بالمئة ​إلى 83.82 ⁠دولار للبرميل ⁠بحلول الساعة 22:03 ⁠بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‌3.93 دولار أو ​4.63 بالمئة إلى 80.95 دولار للبرميل.