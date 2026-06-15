«سبيس إكس» تطلق أقماراً اصطناعية جديدة

أطلقت شركة «سبيس إكس» الأميركية، بنجاح، 29 قمراً اصطناعياً جديداً على متن صاروخ «فالكون 9»، من مجمع الإطلاق الفضائي في محطة «كيب كانافيرال» للقوات الفضائية بولاية فلوريدا الأميركية، ضمن مهمة «Group 10-54»، ونُشرت الأقمار ضمن منظومة «ستارلينك» في مدارها بنجاح، بينما واصل الصاروخ سجله التشغيلي الناجح، إذ عاد المعزز «B1080» وهبط بسلام على منصة الهبوط البحرية المتمركزة في المحيط الأطلسي، بعد إتمام رحلته الـ27، ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 68 لصاروخ «فالكون 9» منذ بداية عام 2026، وتواصل منظومة «ستارلينك» توسيع شبكتها العالمية، إذ تضم حالياً أكثر من 10 آلاف و600 قمر اصطناعي نشط.