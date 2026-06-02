استقرار أسعار الذهب وتباين المعادن النفيسة الأخرى
استقرت أسعار الذهب، اليوم ، وسط مخاوف متزايدة إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4484.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فقد ارتفعت 0.2 بالمئة إلى 4514.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 74.92 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1928.65 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1359.25 دولار.
