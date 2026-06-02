استقرار أسعار الذهب وتباين المعادن النفيسة الأخرى

استقرت أسعار ⁠الذهب، اليوم ، وسط مخاوف متزايدة إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4484.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فقد ارتفعت 0.2 بالمئة إلى 4514.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 74.92 ​دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1928.65 ⁠دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1359.25 دولار.