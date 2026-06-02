استقرار الدولار وانخفاض العملات المشفرة
استقر سعر صرف الدولار، اليوم، في ظل تبني الأسواق نهج الانتظار والترقب إزاء تطورات الأحداث في الشرق الأوسط.
و استقر مؤشر الدولار عند 99.17، في حين ارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.1634 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.346 دولار.
وانخفض الين الياباني 0.02 بالمئة إلى 159.66 للدولار عقب تصريحات وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بخصوص استعداد السلطات للتدخل في سوق العملات حسب الحاجة.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7162 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5933 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.13 بالمئة إلى 71277.59 دولار، وتراجع سعر إيثيريوم 0.04 بالمئة إلى 2001.94 دولار.
