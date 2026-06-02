استقرار الدولار وانخفاض العملات المشفرة

استقر سعر صرف الدولار، اليوم، في ظل تبني الأسواق نهج الانتظار والترقب إزاء تطورات الأحداث في الشرق الأوسط.

و استقر مؤشر الدولار عند 99.17، في حين ارتفع اليورو 0.03 ⁠بالمئة إلى 1.1634 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.07 ​بالمئة إلى 1.346 دولار.

وانخفض الين الياباني 0.02 بالمئة ⁠إلى 159.66 للدولار عقب ​تصريحات وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بخصوص استعداد السلطات للتدخل في سوق العملات حسب الحاجة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7162 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.07 ⁠بالمئة إلى 0.5933 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.13 بالمئة إلى 71277.59 دولار، وتراجع سعر إيثيريوم 0.04 بالمئة إلى 2001.94 دولار.