النفط يرتفع مع قصف بين أميركا وإيران وتوغل إسرائيل في لبنان

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين بعد ​قصف متبادل بين إيران والولايات المتحدة، وبعد أن أمرت إسرائيل قواتها بالتوغل ‌أكثر داخل لبنان ​لقتال جماعة حزب الله المدعومة من طهران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.43 دولار أو 3.8 بالمئة إلى 94.55 دولار للبرميل حلول الساعة 1314 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.87 دولار أو 4.4 بالمئة إلى 91.23 دولار للبرميل. وخلال مايو ، تراجع خام برنت نحو 19 بالمئة ونزل خام غرب تكساس الوسيط حوالي 17 بالمئة.

وأدى تصاعد القتال، الذي جاء بعد استضافة واشنطن لمحادثات إسرائيلية لبنانية يوم الجمعة، إلى تراجع التوقعات بأن تعلن الولايات المتحدة وإيران قريبا عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما.