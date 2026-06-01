بريق الذهب يخفت أمام قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط

تراجع الذهب قليلا، اليوم، تحت ضغط ​ارتفاع الدولار وأسعار النفط، في الوقت الذي ‌يترقب فيه المستثمرون ​قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4527.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى ⁠مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 4558.10 دولار.

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعر ‌بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة ​في ⁠التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ⁠مما أثار مخاوف بشأن التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 75.54 دولار للأوقية وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1935.65 دولار والبلاديوم ​1.3 بالمئة إلى ‌1371.24 دولار.