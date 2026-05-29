"سبيس إكس" تستهدف جمع 75 مليار دولار في أضخم اكتتاب بالتاريخ

تستهدف شركة سبيس إكس تقييماً لا يقل عن 1.8 تريليون دولار في طرحها العام الأولي المرتقب، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ نيوز" عن مصادر، في خطوة قد تجعل الاكتتاب الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.

وتسعى الشركة إلى جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من خلال الاكتتاب، وهو ما قد يجعله أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وكانت بلومبرغ قد أفادت في أبريل الماضي بأن الشركة تسعى إلى تقييم يتجاوز تريليوني دولار، إلا أن المشاورات مع المستثمرين والمستشارين دفعت إلى خفض التقديرات الأولية، وفقاً لوكالة بلومبرغ نيوز.

وبحسب المصادر، فإن تفاصيل الطرح، بما في ذلك حجم الاكتتاب والتقييم النهائي، قد تتغير قبل التسعير الرسمي بناءً على طلب المستثمرين وظروف السوق.

وتشير وثائق الطرح التي قدمتها الشركة في 20 مايو إلى تحول كبير في نموذج أعمالها، إذ لم تعد تركز فقط على الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بل توسعت نحو خدمات وبنية تحتية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتتحدث الشركة، وفق الوثائق، عن خطط مستقبلية تشمل مراكز بيانات مدارية، وسوقاً إجمالية محتملة تقدر بنحو 28.5 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ سبيس إكس الترويج الرسمي للاكتتاب اعتباراً من 4 يونيو، على أن يتم التسعير في وقت مبكر من 11 يونيو، بحسب بلومبرغ نيوز. إلا أن المصادر أشارت إلى أن الجدول الزمني قد يتغير لعدة أيام.

كما أوضحت المصادر أن الشركة قد ترفع تقييمها المستهدف مجدداً إذا أظهر المستثمرون طلباً قوياً خلال مرحلة التسويق.