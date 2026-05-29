الذهب يرتفع وسط ترقب اتفاق أميركي إيراني

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الجمعة مع متابعة المستثمرين لتقارير متعلقة باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ورفع معدلات الفائدة الأميركية.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4505.57 دولار للأوقية (الأونصة). لكن المعدن النفيس تراجع بنحو 0.1% منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4535.90 دولار.

وهبط سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في شهرين أمس الخميس، قبل أن يُنهي التعاملات على ارتفاع بعد تقارير عن تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.