النفط يهبط بأكثر من 1% مع ترقب اتفاق بين أميركا وإيران
انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% في طريقها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل، عقب تقارير عن قرب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.1% (1.04 دولار) إلى 92.67 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.26 دولار (1.4%) إلى 87.64 دولار للبرميل.
وتراجع خام برنت 10.5% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل، في حين تكبد خام غرب تكساس الوسيط خسارة أسبوعية نسبتها 9.2%، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 13 أبريل.
