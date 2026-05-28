مسؤولة بالفيدرالي الأميركي تلمح لرفع الفائدة مجدداً

حذّرت العضوة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ليزا كوك من أن التضخم في الولايات المتحدة "يتحرك في الاتجاه الخاطئ"، مؤكدة أنها ستكون مستعدة لدعم رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.

وقالت كوك، في كلمة ألقتها خلال فعالية بجامعة ستانفورد، إنها لا تزال تؤيد الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في الوقت الراهن، وتتوقع عودة تباطؤ التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنها شددت على أن مخاطر ارتفاع الأسعار ما تزال أكبر من المخاطر المرتبطة بسوق العمل.

وأضافت: "أريد أن أكون واضحة بشأن تقييم المخاطر التي لا تزال تميل نحو تضخم أعلى".

وأشارت كوك إلى أن استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة لمدة خمس سنوات يرفع خطر ترسخ الضغوط السعرية في سلوك تحديد الأسعار والأجور داخل الاقتصاد الأميركي.

وقالت: "أنا مستعدة لدعم رفع أسعار الفائدة إذا لم يظهر التباطؤ المتوقع في التضخم خلال الوقت المناسب".

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، تأتي تصريحات كوك في وقت تتزايد فيه مخاوف الأسواق من عودة الضغوط التضخمية، خصوصاً مع استمرار تداعيات الحرب الأميركية في إيران على أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يدفع أسعار النفط والوقود إلى الارتفاع.

وأظهرت بيانات أميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل في أبريل أكبر زيادة له منذ عام 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار البنزين والإيجارات والمواد الغذائية.