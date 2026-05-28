مخاوف التضخم تهبط بالذهب لـ 4380 دولاراً

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى لها في شهرين خلال تعاملات الخميس المبكرة، إذ دفعت هجمات أميركية جديدة على إيران أسعار النفط للارتفاع ما أثار مخاوف بشأن زيادة التضخم وألقى ذلك بظلاله على توقعات أسعار الفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4380.62 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ 26 مارس، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.6 بالمئة إلى 4377.10 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع مما زاد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 72.37 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1890.81 دولار، وسجل كلاهما أدنى مستوى فيما يقرب من شهر.

وانخفض البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1364.26 دولار.