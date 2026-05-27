ارتفاع أسعار الذهب مدعوماً بتراجع الدولار

ارتفع ⁠الذهب، اليوم، مدعوماً بتراجع الدولار، مع ترقب المستثمرين أي مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتقييمهم لآفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 ​بالمئة إلى 4516.76 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3 بالمئة إلى 4516.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 77.40 دولار للأوقية، واستقر ​البلاتين عند 1957.75 دولار، في حين ⁠زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1391.68 دولار.