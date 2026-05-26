الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط ومخاوف التضخم
تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4537.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.3% إلى 4538.50 دولار.
كما تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة بنسبة 1.8% إلى 76.66 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.9% ليصل إلى 1950.70 دولار، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1382.42 دولار.
