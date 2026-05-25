وزيرة المالية الهندية تدافع عن دعوة مودي للتقشف

دافعت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، عن دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى التقشف خلال الحرب مع إيران، قائلة إن الصراع يولد ضغوطا خارجية على الاقتصاد، وذلك بعدما تعرضت الدعوة لانتقادات من أحزاب المعارضة.

وقالت سيتارامان، في فعالية عقدت في مومباي، اليوم الاثنين، إن "أزمة الشرق الأوسط ليست مجرد قضية دبلوماسية أو جيوسياسية بل تعني بالنسبة للشركات والأشخاص ارتفاع تكاليف الوقود، وتأخر الشحنات، وارتفاع تكاليف النقل البحري، ونقص المدخلات، وضغطا على رأس المال العامل، بشأن طلبات التصدير"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضافت سيتارامان أن "دعوة رئيس الوزراء تكتسب أهمية كبيرة في هذا السياق".

وكان مودي قد وجه، في مايو الجاري، نداء علنيا نادرا دعا فيه المواطنين إلى خفض استهلاك الوقود وتجنب السفر غير الضروري للمساعدة في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي.

ومنذ ذلك الحين، انتقدت أحزاب المعارضة الدعوة إلى التقشف، معتبرة أنها تشير إلى أن الاقتصاد يواجه ضغوطا أكبر مما تعكسه البيانات الرسمية.