النفط يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين وسط ترقب اتفاق أميركي إيراني

انخفضت أسعار النفط ​بأكثر من أربعة بالمئة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، ‌مع تزايد التفاؤل ​بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق رغم استمرار الخلاف بينهما حول قضايا رئيسة من بينها الوضع بمضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.44 دولار أو 4.3 بالمئة إلى 99.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ⁠4.36 دولار أو 4.5 بالمئة إلى 92.24 دولار للبرميل. ولامس الخامان أدنى مستوياتهما منذ السابع من مايو في وقت سابق من الجلسة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت إن واشنطن وإيران أنجزتا "قدرا كبيرا من ‌التفاوض" على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الصراع 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز ‌الطبيعي المسال العالمية.