تراجع الدولار وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران

تداول الدولار قرب أدنى مستوياته خلال ​أسبوع في تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، إذ قادت آمال التوصل إلى ‌اتفاق يعيد ​فتح مضيق هرمز أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليل الولايات المتحدة من احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران في القريب العاجل.

وأمام الين، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 158.9 ينا، في حين ارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1636 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى ⁠1.3476 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7162 دولار، وكسب نظيره النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5869 دولار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ‌ست عملات، 0.1 بالمئة خلال ‌تداولات اليوم إلى 98.95، وهو أضعف مستوى له منذ 18 مايو.

وتراجعت أسواق النفط في ظل آمال ​التوصل إلى اتفاق ‌سلام، إذ انخفضت أسعار خام ​برنت 5.4 بالمئة إلى 97.91 دولارا ⁠للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.7 بالمئة إلى 91.10 دولارا للبرميل.

وارتفع سعر بتكوين 0.5 بالمئة إلى 76961.76 دولارا، بينما استقر سعر إيثر ​عند 2091.65 دولارا.