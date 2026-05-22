النفط يعاود الارتفاع وبرنت قرب 105 دولارات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعدما سجلت تراجعات ملحوظة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.38 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة، لتصل إلى 104.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.73 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتسجل 98.08 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بنحو 2 بالمئة أمس الخميس، ليسجلا أدنى مستوى إغلاق لهما في نحو أسبوعين.