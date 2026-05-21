استقرار سعر الذهب وتباين المعادن النفيسة الأخرى

استقر سعر الذهب، ⁠اليوم، بعد أن تغلب التأثير الناجم عن التفاؤل المرتبط باحتمال التوصل إلى

اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف من التضخم الناتج عن صعود أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4543.96 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو 0.2 بالمئة إلى 4545.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية ​عند 75.96 دولار للأوقية، وخسر البلاتين

0.2 بالمئة ليصل ⁠إلى 1947.37 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة ليصل إلى 1368.75 دولار.