النفط يتراجع إلى 98.26 دولاراً مع اقتراب حسم مفاوضات إيران

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين بأن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بمقدار 5.89 دولار عند التسوية، بما يعادل 5.66%، لتصل إلى 98.26 دولاراً للبرميل.

وهدد الرئيس الأميركي بشن ​مزيد من الهجمات ما لم توافق إيران على إبرام اتفاق. وقال للصحفيين: "نحن في المراحل النهائية مع إيران. سنرى ما سيحدث. إما أن نبرم اتفاقاً أو سنفعل بعض الأمور السيئة قليلاً، لكنني آمل ألا تحدث".

في المقابل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام انخفض خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو بنحو 7.9 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 4.3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضاً بنحو 2.9 مليون برميل فقط.

وبذلك، بلغ إجمالي المخزون الأميركي من النفط الخام 445 مليون برميل، أي أقل بنحو 2% من متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في الفترة نفسها من العام.

كما أوضحت البيانات أن مخزون البنزين تراجع بنحو 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنحو 5% من متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية.

في المقابل، ارتفع مخزون المقطرات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار)، بنحو 400 ألف برميل، ليظل أقل بنحو 9% من متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في الفترة نفسها من العام.