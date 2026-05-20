النفط يهبط بعد تأكيد ترامب أنه سينهي حرب إيران "سريعا"

تراجعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة اليوم ​الأربعاء بعد أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا أن الحرب مع ‌إيران ستنتهي "بسرعة كبيرة"، ​لكن لا يزال المستثمرون متخوفين في ظل استمرار تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الأزمة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.97 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 108.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 1059 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.69 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 101.46 دولار.

وسجل كلا الخامين خسائر حادة، متجهين نحو أكبر انخفاض يومي لهما بالنسبة المئوية والقيمة المطلقة خلال أسبوعين.

وقال إمريل جميل المحلل في مجموعة بورصات لندن "من المرجح أن تظل الأسعار تظهر بعض إمكانات الصعود حتى لو تسنى التوصل إلى اتفاق، بالنظر إلى أن العرض لن يعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل الحرب ‌على الفور".

ونزل كلا الخامين القياسيين بنحو دولار أمس الثلاثاء بعد أن قال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في المحادثات. لكن ترامب قال أيضا إن ‌الولايات المتحدة قد تضطر إلى ضرب إيران مرة أخرى، وإنه كان "على بعد ‌ساعة واحدة" من إصدار أمر بشن هجوم قبل تأجيله.

وقال محللون في سيتي بنك ‌أمس الثلاثاء إنهم يتوقعون ارتفاع خام برنت ‌إلى 120 دولارا للبرميل في المدى القريب، مشيرين إلى أن أسواق النفط لا تقدر مخاطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة ​مثلما ينبغي، وقدرت وود ماكينزي ‌أنه قد يقترب من ​200 دولار إذا ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد بعيد حتى نهاية العام.

ويبلغ الفارق بين عقود برنت تسليم الشهر المقبل وعقود التسليم بعد ستة أشهر نحو 20 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من أعلى مستوياته الشهر الماضي ​التي تجاوزت 35 دولارا.