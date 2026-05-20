الذهب يتراجع مع ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب قليلا، اليوم، ​إذ طغى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية ‌وقوة الدولار على ​التفاؤل حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4467.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:33 بتوقيت جرينتش.

وفي الجلسة السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى منذ ⁠30 مارس.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.9 بالمئة إلى 4471.10 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: "الذهب يفقد ‌زخمه إلى حد ما في ظل ارتفاع العائدات، والدولار الذي يشهد انتعاشا بفضل التحول نحو التشديد في ‌توقعات أسعار الفائدة".

ويحوم الدولار حول أعلى ‌مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر ‌بالعملة الأميركية أكثر تكلفة ‌بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 ​سنوات عند أعلى مستوى ‌منذ أكثر ​من عام، مما رفع تكلفة ⁠الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 73.22 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1912.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم ​0.2 بالمئة إلى 1356.32 ‌دولار.