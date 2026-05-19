النفط يتراجع أكثر من 1% بعد تأجيل ترامب مهاجمة إيران

تراجعت أسعار النفط بما يزيد على واحد بالمئة، اليوم ​الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران ‌لإتاحة المجال لإجراء مفاوضات ​لإنهاء الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.62 دولار، أو 1.45 بالمئة، إلى 110.48 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام ⁠غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو، التي ينقضي أجلها اليوم، 76 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، إلى 107.90 دولار.

ونزل عقد يوليو الأكثر تداولاً 1.10 دولار أو 1.05 بالمئة إلى 103.28 دولار للبرميل.



