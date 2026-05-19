استقرار أسعار الذهب وانخفاض الفضة

ظلت أسعار الذهب مستقرة إلى حد بعيد، ​اليوم، إذ أخذ المستثمرون قسطا من الراحة ‌بعد التقلبات في ​الآونة الأخيرة، مع تركيزهم على التطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط عقب إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما كان مقررا على إيران.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4560.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:28 ⁠بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى منذ 30 مارس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة إلى 4563.50 دولار.

وقال إيليا سبيفاك ‌رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، في إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أبريل: "تحاول الأسواق نوعا ما تحديد اتجاهها التالي في ‌ظل ترقبها لمخاطر هذا الحدث".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 76.63 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1969.84 دولار، وتراجع ​البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1401.74 ‌دولار.