صعود أسعار الذهب أمام تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم، ​مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز ‌فيه ​المستثمرون على المحادثات بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4699.87 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت العقود الأميركية ⁠الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4706.90 دولار.

وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر ‌بالعملة الأميركية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 87.64 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 2151.38 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.4 بالمئة ​إلى 1506.19 دولار.