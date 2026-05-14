صعود أسعار الذهب أمام تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.
وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4699.87 دولار للأوقية (الأونصة).
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4706.90 دولار.
وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 87.64 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 2151.38 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1506.19 دولار.
