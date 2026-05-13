"الشيوخ الأميركي" يصادق على تعيين كيفن وارش رئيساً لـ"الاحتياطي الفيدرالي"

وافق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك ​المركزي"، ليصبح المحامي والمصرفي البالغ من العمر 56 عاما على رأس المؤسسة المعنية بتحديد السياسة ‌النقدية في وقت يزداد ​فيه التضخم، الأمر الذي قد يجعل من الصعب خفض أسعار الفائدة مثلما يطالب الرئيس دونالد ترامب.

وكان مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أقر أمس الثلاثاء تعيين وارش لولاية مدتها 14 عاما في مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي المكون من سبعة أعضاء.

وينتظر أداء اليمين في كلا المنصبين التوقيعات النهائية من البيت الأبيض على الأوراق التي أرسلها مجلس الشيوخ.

وسيتسلم وارش مقاليد القيادة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته يوم الجمعة. لكنه سيظل عضوا في مجلس محافظي البنك المركزي. وسيترك ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعد حاليا أكبر مؤيد لخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي، مقعده في المجلس لإفساح المجال ‌أمام وارش.

ومن المتوقع أن يتولى وارش رئاسة الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 16 و17 يونيو، لينضم إلى البنك المركزي الذي يخوض صانعو السياسات فيه نقاشا حادا بخصوص اتجاه أسعار الفائدة.

وذهب ‌أعضاء بالبنك المركزي الأميركي إلى ضرورة نظر البنك في رفع أسعار الفائدة، ‌لقلقهم من أن التضخم يتسع نطاقه حتى إلى ما هو أبعد من تأثير الرسوم ‌الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ‌والارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الحرب مع إيران.