"الشيوخ" الأميركي يقر تعيين كيفن وارش محافظاً في "الفيدرالي" تمهيداً لخلافة باول

اقترب كيفن وارش بخطى ثابتة نحو تولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، بعد أن اجتاز اليوم الثلاثاء تصويتاً حاسماً في مجلس الشيوخ أقر تعيينه عضواً في مجلس المحافظين. وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 45 لصالح وارش، وهو مرشح الرئيس دونالد ترامب.

ووفقاً لقناة "سي إن بي سي" الإخبارية، وجاء التصويت منقسماً على أسس حزبية في الغالب، باستثناء اختراق وحيد من قبل السناتور الديمقراطي جون فيترمان الذي صوّت لصالح القرار.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام التصويت النهائي المرتقب يوم الأربعاء لتنصيب وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي. وفي حال تثبيته، سيخلف وارش (56 عاماً) الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي فترة رئاسته رسمياً يوم الجمعة، على الرغم من أن ولاية باول كعضو في المجلس مستمرة حتى عام 2028.

كما أنهى هذا التصويت ولاية ستيفن ميران القصيرة، وهو مرشح آخر لترامب شغل المقعد الذي أخلته أدريانا كوجلر باستقالتها في أغسطس 2025. يُذكر أن وارش ليس غريباً على أروقة الفيدرالي، حيث سبق له شغل مقعد في مجلس المحافظين بين عامي 2006 و2011.

تحديات اقتصادية معقدة

يتسلم وارش دفة القيادة في وقت تواجه فيه السياسة النقدية الأميركية تحديات جسيمة. فقد تسببت تداعيات الحرب في إيران والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب العام الماضي في خلق ضغوط تصاعدية على التضخم، مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات. وفي الوقت ذاته، يعيش سوق العمل حالة من التوازن الحذر بفضل بيئة تتسم بانخفاض وتيرة التوظيف وتسريح العمالة، مما ساعد على كبح البطالة رغم التذبذب في نمو الوظائف.

رؤية جديدة للفيدرالي

كان وارش قد دعا في تصريحات علنية سابقة إلى إحداث "تغيير جذري" في سياسات الاحتياطي الفيدرالي، معرباً عن دعمه لخفض أسعار الفائدة القياسية للبنك المركزي. إلا أن هذه الرؤية تصطدم بتوقعات الأسواق التي تُسعّر بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية، بل وتضع احتمالات لرفعها في الفترة المقبلة.

وتتجه أنظار المراقبين والأسواق المالية الآن إلى الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر عقده في 16 و17 يونيو المقبل، والذي قد يشهد أولى الخطوات العملية في رسم ملامح السياسة النقدية تحت القيادة الجديدة المتوقعة.