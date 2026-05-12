325 مليار دولار مساهمة «نتفليكس» في الاقتصاد العالمي

في مؤشر جديد على اتساع نفوذ اقتصاد المحتوى عالمياً، كشفت نتفليكس عن ما أطلقت عليه «تأثير نتفليكس»، مستعرضةً حجم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي أحدثته منصتها خلال العقد الماضي، عبر استثمارات ضخمة تجاوزت 135 مليار دولار في إنتاج الأفلام والمسلسلات، انعكست على الاقتصادات المحلية وسوق العمل والصناعات الإبداعية حول العالم.

وبحسب ما أكده الرئيس التنفيذي لنتفليكس تيد ساراندوس، فإن الشركة وسّعت حضورها من 60 دولة إلى أكثر من 190 دولة خلال عشر سنوات، ضمن استراتيجية قائمة على «التوسع العالمي عبر الإنتاج المحلي»، وهو ما عزز مساهمة المنصة في الاقتصاد العالمي بنحو 325 مليار دولار، إضافة إلى توفير أكثر من 425 ألف فرصة عمل مباشرة عبر أعمالها الإنتاجية.

ويعكس هذا التوسع التحول المتسارع لصناعة البث الرقمي إلى قطاع اقتصادي مؤثر، لا يقتصر على الترفيه فحسب، بل يمتد إلى دعم قطاعات السياحة والضيافة والتجارة والتدريب والتقنيات الإبداعية، في وقت تتنافس فيه المنصات العالمية على تعزيز استثماراتها في المحتوى المحلي والأسواق الناشئة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأكد ساراندوس أن نجاح نتفليكس في الأسواق العالمية جاء نتيجة الاستثمار في القصص المحلية، موضحاً أن الشركة اعتمدت منذ البداية على تمكين صناع المحتوى في مختلف الدول لإنتاج أعمال تعكس ثقافاتهم وهوياتهم، وهو ما أسهم في خلق سلاسل قيمة اقتصادية متكاملة داخل المجتمعات المحلية.

وأظهرت بيانات الشركة أن بعض إنتاجاتها تحول إلى محركات اقتصادية مباشرة. فقد وفر مسلسل Stranger Things أكثر من 8 آلاف وظيفة إنتاجية في الولايات المتحدة، مع الاستعانة بآلاف الموردين المحليين، فيما أسهم مسلسل The Lincoln Lawyer بأكثر من 425 مليون دولار في اقتصاد ولاية كاليفورنيا، عبر عمليات تصوير امتدت إلى أكثر من 50 موقعاً داخل لوس أنجلوس.

كما تجاوز تأثير المنصة حدود الصناعة الإعلامية، ليطال قطاعات الاستهلاك والسياحة والتعليم. فالفيلم الكوري KPop Demon Hunters ساهم في ارتفاع الإقبال على تعلم اللغة الكورية في الولايات المتحدة بنسبة 22%، بالتزامن مع زيادة حجوزات السفر إلى كوريا الجنوبية بنسبة 25%، ما يعكس تنامي قوة «القوة الناعمة الرقمية» في تحفيز الطلب الاقتصادي والثقافي عالمياً.

وفي أوروبا، ساهم برنامج «مرآة الحب» في تنشيط الاقتصاد المحلي بمدينة سترانغانس السويدية، من خلال تحفيز قطاعات الضيافة والمطاعم والنقل والخدمات الفنية، بينما شكّل مسلسل Club de Cuervos نقطة انطلاق لتوسع نتفليكس في إنتاج المحتوى خارج الولايات المتحدة، لتمتد لاحقاً عمليات التصوير والإنتاج إلى أكثر من 4500 مدينة وبلدة في أكثر من 50 دولة.

وتسعى نتفليكس إلى الحفاظ على هذا الزخم عبر مواصلة ضخ استثمارات سنوية بمليارات الدولارات في المحتوى والبنية التحتية للإنتاج، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل مهني استفاد منها أكثر من 90 ألف شخص في 75 دولة، بما يعزز نمو الاقتصاد الإبداعي العالمي، ويرسخ مكانة صناعة المحتوى الرقمي كأحد القطاعات الأسرع نمواً وتأثيراً في الاقتصاد الحديث.