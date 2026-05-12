أسعار الذهب تسجل أداء قويا أمام ضعف العملة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وسط ​ترقب المستثمرين للقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ‌والصيني ​شي جين بينغ وكذلك التطورات بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4757.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:50 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ⁠يونيو 0.8 بالمئة إلى 4768.20 دولار.

وقال ترامب أمس الاثنين، إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"، بعد أن أوضح رد طهران ‌على اقتراح أميركي لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا.

وتترقب الأسواق أيضا ‌زيارة ترامب التي تستغرق يومين إلى الصين هذا ‌الأسبوع، إذ من المقرر أن يلتقي ‌شي لمناقشة مجموعة واسعة ‌من الموضوعات بما في ذلك الصراع الحالي في الشرق الأوسط.

كما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار ​المستهلكين ⁠في الولايات المتحدة، ⁠المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، لتقييم مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 86.27 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2127 دولارا والبلاديوم 0.2 ​بالمئة إلى ‌1506.34 دولار.