اختيار شيفرون الأميركية لأول مشروع سوري للتنقيب عن النفط والغاز

قالت الشركة السورية ​للبترول اليوم الاثنين، إن سوريا حددت ‌موقعاً ​بحرياً لمشروعها الأول للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة في المياه الإقليمية السورية بالتعاون مع شركة شيفرون الأميركية العملاقة وشركة يو.سي.سي القابضة القطرية.

ويمثل هذا المشروع جزءاً من مسعى أكبر للحكومة السورية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة الذي ‌تضرر بشدة بعد سنوات من الحرب الأهلية والعقوبات.

وقالت الشركة السورية للبترول المملوكة ‌للدولة إنها، بالتعاون مع شيفرون ويو.سي.سي ‌القابضة، استكملت أعمال تحديد المنطقة البحرية، ‌مما يمهد ‌الطريق لاستكمال توقيع العقود وبدء العمليات الفنية خلال الصيف.

ووقعت ​شيفرون اتفاقية ‌أولية ​في فبراير مع الشركة السورية للبترول وشركة يو.سي.سي القابضة لتقييم فرص التنقيب عن النفط والغاز في ​المياه السورية، في خطوة تمثل أول دخول للشركة الأميركية إلى قطاع الطاقة قبالة السواحل السورية ⁠في شرق البحر المتوسط.