صعود أسعار النفط بعد تعثر الاتفاق الأميركي ـ الإيراني

قفزت أسعار النفط ثلاثة دولارات للبرميل اليوم، بعد تعثر الاتفاق الأميركي ـ الإيراني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.18 دولار أو 3.14 بالمئة لتصل إلى 104.47 دولار للبرميل بحلول الساعة ⁠23:36 بتوقيت جرينتش، مواصلة مكاسبها التي بلغت 1.23 بالمئة يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98.51 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 3.09 دولار أو 3.24 بالمئة بعد ‌أن استقر على ارتفاع بنسبة 0.64 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق ​في ⁠آي.جي، في مذكرة: "تتجه ⁠أنظار السوق الآن بشكل مباشر إلى زيارة الرئيس ترامب إلى الصين هذا الأسبوع".