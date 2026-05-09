الاتصالات السورية تجري أول تجربة للدفع عبر "فيزا" و"ماستركارد"

أجرت وزارة الاتصالات السورية، اليوم السبت، أول تجربة بالدفع الإلكتروني، عبر شبكتي "فيزا" و"ماستر كارد" العالميتين، إلى جانب أول شبكة مدفوعات محلية مرتبطة بالشبكة العالمية للدفع بالبطاقة البنكية.

وقال وزير الاتصالات السوري عبدالسلام هيكل خلال التجربة أن سورية تتجه تدريجياً نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية ويواكب متطلبات الحياة الحديثة.

وأكد أن التقنيات المالية الحديثة تشكل أساساً ضرورياً لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة المعاملات اليومية، مشيراً إلى أن الانضباط في الإجراءات والمعاملات أساس بناء الثقة بالتحول الرقمي والاقتصاد المالي الحديث والمتطور.