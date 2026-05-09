ترامب يواجه أزمة جديدة بعد خسائر "تروث سوشال"

أعلنت الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ، عن تسجيل خسائر صافية تجاوزت 400 مليون دولار في الربع الأول من العام، ويعود ذلك بمعظمه إلى انخفاض قيمة العملات المشفرة.

وقالت "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" في بيان إنها حققت إيرادات تقل عن مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس.

ولأن المجموعة ملزمة بالإفصاح عن قيمة استثماراتها حتى وإن لم تبعها، فقد سجلت خسائر قدرها 406 ملايين دولار في الربع الأول.

ويملك ترامب الذي يستخدم "تروث سوشال" بانتظام لنشر تصريحاته، نحو 41% من أسهم المجموعة.

وتنشط المجموعة أيضاً في مجال الخدمات المالية، فقد أعلنت قبل عام عن تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في العملات المشفرة التي تعد من اهتمامات ترامب الأخيرة.

إلا أن انخفاض قيمة هذه العملات أثر بشدة على المجموعة ، حيث تراجع سعر البيتكوين من نحو 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر 2025 إلى أقل من 70 ألف دولار في مارس الماضي.