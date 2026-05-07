رئيسة "فيدرالي كليفلاند": أسعار الفائدة ستبقى دون ‌تغيير لفترة ‌طويلة

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند الأميركية بيث هاماك، اليوم الخميس إن مخاطر ارتفاع التضخم في المستقبل لا تدعم استمرار الاحتياطي الفيدرالي في ⁠سياسته التي تميل إلى خفض أسعار الفائدة في وقت ما في المستقبل.

وقالت ‌هاماك في مقابلة مع محطة الإذاعة العامة دبليو.أوه.إس.يو: "توقعاتي ‌في الوقت الحالي هي ‌أن أسعار الفائدة ستبقى دون ‌تغيير لفترة ‌طويلة".

وأضافت: "بناء على ما أراه الآن، أرى الكثير ‌من الضبابية في التوقعات ⁠الاقتصادية".

وقالت: "أعتقد أن علينا يتعين اتخاذ موقف محايد إلى ⁠حد كبير ⁠بشأن ما إذا كانت الخطوة التالية ستكون ⁠خفضاً أو رفعاً أو مجرد التجميد لفترة طويلة جداً".

واعترضت هاماك في آخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي ‌على الاستمرار في استخدام صياغة تشير إلى أن الخطوة التالية ستكون خفض أسعار الفائدة.