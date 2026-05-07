استقرار أسعار الذهب و تراجع الفضة
استقرت أسعار الذهب بشكل عام بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم .
و في المعاملات الفورية استقر السعر عند 4688.16 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه بنحو ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ 27 أبريل.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1 بالمئة إلى 4696.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 77.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 2062.50 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1533.25 دولار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news