استقرار أسعار الذهب و تراجع الفضة

⁠استقرت أسعار الذهب بشكل عام بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم .

و في المعاملات الفورية استقر السعر عند 4688.16 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ‌ارتفاعه بنحو ثلاثة بالمئة ⁠أمس الأربعاء إلى ​أعلى مستوى ⁠له منذ 27 أبريل.

وزادت ⁠العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ⁠يونيو 0.1 بالمئة إلى 4696.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية ​0.2 بالمئة إلى 77.16 ⁠دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 2062.50 دولار، ​وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة ⁠إلى 1533.25 دولار.