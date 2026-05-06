قيمة "ديب سيك" قد تصل إلى 50 مليار دولار في أول جولة تمويل

ذكرت ثلاثة مصادر أن ​قيمة شركة (ديب سيك) الصينية الناشئة في مجال ‌الذكاء الاصطناعي ​قد تصل إلى 50 مليار دولار في أول جولة تمويل لها، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة المتخصصة في تطوير نماذج اللغة الضخمة إلى تغيير استراتيجيتها التي دامت سنوات والتي كانت تقوم على رفض التمويل الخارجي.

وقال أحد المصادر المطلعة إن صندوق الذكاء الاصطناعي الوطني الصيني البالغ حجمه 60 مليار ‌يوان (8.8 مليار دولار)، والذي تأسس في يناير الماضي، يجري محادثات ليكون المستثمر الرئيسي في ‌حملة جمع الأموال التي تقوم بها (ديب ‌سيك).

وذكرت مصادر أخرى مطلعة على الأمر ‌أن الشركة الناشئة ‌قد تجمع ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من جولة التمويل ​لتعزيز القدرات المتعلقة ‌بأعمال الكمبيوتر ​وتحسين مزايا الموظفين.

وأوضحت المصادر، التي رفضت جميعها الكشف عن هويتها نظراً لسرية المعلومات، أن شركة تنسنت، عملاق التكنولوجيا ​الصيني، تجري أيضاً محادثات للاستثمار في (ديب سيك).

ولم ترد (ديب سيك) على الفور على طلبات من رويترز للتعليق.

وأحجم صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني، وهو الممول الرئيسي لصندوق الذكاء الاصطناعي الوطني، عن التعليق. وامتنعت تنسنت أيضاً عن التعليق.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز أول من أورد اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر، ‌بأن صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني يجري محادثات لقيادة ​أول جولة لجمع الأموال لشركة (ديب سيك)، والتي قد تقيم شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة بحوالي 45 مليار دولار.