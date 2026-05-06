العراق يعلن كشفا نفطيا جديدا بمحاذاة الحدود السعودية

أعلن العراق اليوم الأربعاء اكتشاف حقل نفطي جديد في محافظة النجف بمحاذاة الحدود السعودية جنوب غربي البلاد من قبل شركة زينهوا الصينية باحتياطي محتمل يقدر بـثمانية مليارات و835 مليون برميل وبمعدل إنتاج نفط يومي يصل إلى ثلاثة آلاف و248 برميل يوميا من النفوط الخفيفة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، خلال استقباله وفد شركة زينهوا الصينية في بيان صحفي اليوم ، إنه تم تحقيق اكتشاف نفطي جديد في رقعة القرنين التي أحيلت لشركة زينهوا ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.

ودعا إلى تسريع مراحل العمل لتحقيق أهداف المشاريع النفطية في ديمومة الإنتاج من النفط الخام واستثمار الغاز.

وتقع رقعة القرنين في جنوب غربي العراق ضمن حدود محافظة النجف /180 كم جنوب غربي بغداد/ بمحاذاة الحدود العراقية - السعودية ،وتعد من الرقع الاستكشافية الواعدة وتمتد مساحتها 8773 كم متر مربع وتم توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج النفط من الرقعة في 17 أكتوبر 2024.