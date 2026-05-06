ارتفاع أسعار "المعدن الأصفر" أمام انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم، مدعومة بضعف الدولار.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4633.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش.

وصعدت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.7 بالمئة إلى 4643.20 ‌دولار.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق ‌شامل مع إيران.

وقال كيلفين وونغ، محلل السوق الأول ‌في أواندا "ارتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض علاوة المخاطر ‌الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات ‌المتحدة أن وقف إطلاق النار الهش الجاري بينها وبين إيران لا يزال ساريا، على الرغم من الاشتباكات ​التي شهدتها بداية هذا ‌الأسبوع".

وتراجعت أسعار الدولار ​والنفط الخام بعد أن أشار ⁠ترامب إلى إمكان التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.

ويؤدي ضعف العملة الأميركية إلى انخفاض أسعار المعادن المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات ​الأخرى.

وفي الوقت ⁠نفسه، يمكن أن ⁠يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة.

وفي حين يعد الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن ⁠ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائدا أكثر جاذبية، مما يقلص الإقبال على الذهب.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لصحفيين أمس إن: "العملية ملحمة الغضب انتهت". وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والذي سيختبر ما إذا ‌كان الاقتصاد لا يزال مرنا بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي على حالها، أو ما ​إذا كان تراجع سوق العمل قد يعيد إحياء الحجة الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 74.80 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1986.25 دولار، وزاد ​سعر البلاديوم 2.1 بالمئة إلى ‌1516.44 دولار.