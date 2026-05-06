انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 1.52 دولار، أو 1.38 بالمئة، إلى 108.35 دولار للبرميل عند الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

​وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 1.50 دولار، أو ​1.47 بالمئة، إلى 100.77 دولار، بعد إغلاقها على انخفاض 3.9 بالمئة في اليوم السابق.