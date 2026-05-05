وزير الزراعة المصري: نهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2028

قال ​وزير الزراعة المصري علاء فاروق لرويترز، اليوم ‌الثلاثاء ​إن مصر، التي غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعوم بقوة بحلول عام 2028. ويظهر مشروع موازنة السنة المالية 2026-2027، أن مصر تحتاج إلى 8.6 مليون طن من القمح لإنتاج الخبز المدعوم، لكن الوزير امتنع عن تقديم ‌تقدير لكمية القمح التي تحتاجها الحكومة لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي.

ويأتي الموعد الذي حدده فاروق متأخراً بعام ‌واحد عن الموعد المقرر أصلاً، إذ كانت ‌مصر تأمل في تحقيق الهدف بحلول ‌عام 2027، وفقاً لما ‌صرح به رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهي الجهة ​الحكومية المعنية ‌باستيراد الحبوب، ​خلال مؤتمر عقد في مايو 2025.

وتقدم الحكومة المصرية أسعاراً تنافسية للمزارعين المحليين لزراعة القمح. وقال فاروق إن الحكومة ​تعتزم شراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي في هذا الموسم، الذي بدأ في منتصف أبريل. وتجاوزت المشتريات حتى الآن تلك التي تمت العام الماضي، لكنها لا تزال أقل من محصول عام 2024.

ووفقاً للبيانات الرسمية التي اطلعت عليها رويترز، فإنه حتى اليوم الثلاثاء اشترت الحكومة 1.39 مليون طن، ‌بزيادة 17 بالمئة عن 1.19 مليون طن في نفس الفترة ​من العام الماضي، ولكن بانخفاض 13 بالمئة عن 1.6 مليون طن في عام 2024.