هدوء في سوق العملات: استقرار الين والدولار و تراجع اليورو
استقر الين، اليوم، في التداولات المبكرة وبلغ سعره 157.22 مقابل الدولار ، عقب الارتفاع الحاد الذي شهده في الجلسات الأخيرة.
و احتفظ اليورو بخسائره التي تكبدها خلال الليل، وبلغ في أحدث تداولات 1.1693 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.353 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، عند 98.452 بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة أمس.
