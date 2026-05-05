هدوء في سوق العملات: استقرار الين والدولار و تراجع اليورو

استقر الين، اليوم، في التداولات المبكرة وبلغ سعره 157.22 مقابل الدولار ، عقب الارتفاع الحاد الذي شهده في الجلسات الأخيرة.

و احتفظ اليورو بخسائره التي تكبدها خلال الليل، وبلغ في أحدث تداولات 1.1693 ⁠دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.353 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ⁠ست عملات، عند 98.452 بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة أمس.