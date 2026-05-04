ارتفاع أسعار النفط وسط تعثر إبرام اتفاق بين أميركا وإيران

ارتفعت أسعار النفط، ​اليوم، وسط تعثر إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة ‌وإيران، ​الأمر الذي أبقى الإمدادات محدودة والأسعار فوق 100 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 108.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعها 2.23 دولار عند التسوية يوم الجمعة.

كما ⁠ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 102.59 دولار للبرميل بعد التراجع 3.13 دولار يوم الجمعة.

وقالت بريانكا ساشديفا المحللة في شركة فيليب نوفا: "لا ‌تزال السوق الأوسع تستفيد بقوة من اضطرابات الإمداد المستمرة والضبابية الجيوسياسية".

وأضافت "ما لم يكن هناك حل واضح ومستدام يعيد التدفقات الطبيعية عبر ‌مضيق هرمز، فمن المرجح أن تظل أسعار ‌النفط مرتفعة، مع استمرار التعرض للمزيد من الارتفاع".

