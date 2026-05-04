الذهب يتراجع مع استمرار المخاوف بشأن التضخم وترقب محادثات أميركا وإيران

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم، متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت ‌بظلالها ​على آفاق السياسة النقدية الأميركية، بينما تترقب الأسواق تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4599.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود ⁠الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.7 بالمئة إلى 4611.40 دولار.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ صباح اليوم الاثنين جهودا لتحرير سفن ‌عالقة في مضيق هرمز في إطار "بادرة إنسانية" تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات ‌المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأفادت وسائل إعلام ‌إيرانية رسمية بأن واشنطن ردت على الاقتراح الإيراني ‌المكون من 14 ‌نقطة عبر باكستان، وبأن طهران تدرسه الآن.

وتراجعت أسعار النفط لكنها ​لا تزال ‌فوق 100 ​دولار للبرميل مع عدم وضوح الرؤية ⁠بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد يشجع ارتفاع أسعار النفط البنوك المركزية على ​الإبقاء ⁠على أسعار الفائدة ⁠مرتفعة لفترة أطول، مما سيضغط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، إذ يفضل المستثمرون الاتجاه ⁠إلى خيارات بديلة مثل عوائد سندات الخزانة التي توفر عوائد أفضل.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير واتخذ نبرة متشددة دفعت الأسواق إلى التخلي ‌عن أي آمال في خفض الفائدة هذا العام.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 75.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1991.85 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.3 ​بالمئة إلى 1519.66 دولار.