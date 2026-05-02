بعد إفلاس "سبيريت".. وزير النقل الأميريكي: لا حاجة لإنقاذ حكومي لشركات الطيران منخفضة التكلفة

قال وزير النقل الأميركي شون دوفي إنه لا يعتقد أن الحكومة الأميركية بحاجة في الوقت الحالي إلى تقديم دعم مالي أو إنقاذ لشركات الطيران منخفضة التكلفة الأخرى، وذلك عقب انهيار شركة "سبيريت أفييشن".

وذكر دوفي خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، في مطار نيوارك ليبرتي الدولي: "في هذه المرحلة، لا أرى أن ذلك الأمر مسألة ضرورية. لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى السيولة النقدية"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاءت تصريحات دوفي بعد ساعات من توقف شركة سبيريت عن العمليات، ما أدى إلى بقاء ركاب وموظفين عالقين في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن دوفي عن إجراءات لدعم الركاب المتضررين، مشيراً إلى أن عدة شركات طيران، من بينها يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وساوثويست إيرلاينز وجيت بلو، وافقت على تحديد سقف للأسعار أو خفض التذاكر للمتأثرين بتوقف الشركة.